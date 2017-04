Benfica vence Marítimo e mantém liderança da I Liga antes de clássico com Sporting (vídeos)

O Benfica garantiu hoje a manutenção da liderança no final da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Marítimo, por 3-0.



Veja aqui os vídeos da partida.

Luís Martins, aos 34 minutos, na própria baliza, e o brasileiro Jonas, aos 36 e 45+1, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que a uma semana de visitarem o Sporting, passam a somar 71 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que joga no sábado com o Sporting de Braga.

O Marítimo mantém a sexta posição, que deverá dar acesso à Liga Europa, com 44 pontos, mais cinco do que o Rio Ave, que joga com o lanterna-vermelha Tondela.