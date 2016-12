Benfica vence Fonte Bastardo e adia decisão do título de voleibol para a 'negra'

O Benfica derrotou hoje em casa o Fonte Bastardo, por 3-0, no quarto jogo da final do campeonato nacional de voleibol, e forçou assim a realização do quinto e decisivo encontro.



A equipa lisboeta, que tinha ganhado o segundo jogo na Luz (3-0), venceu hoje de novo no seu pavilhão, com os parciais de 25-17, 25-18 e 25-18, e empatou a final, depois de os açorianos terem vencido o primeiro jogo (3-0) e o terceiro (3-1), na Praia da Vitória. O quinto e último embate está agendado para 09 de maio, de novo na Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores.