Benfica vence Estoril-Praia e retoma vantagem de quatro pontos no topo da I Liga (vídeos)

O líder Benfica repôs hoje a vantagem de quatro pontos sobre o perseguidor FC Porto, ao vencer fora o Estoril-Praia, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol



O mexicano Raúl Jiménez marcou, aos 61 minutos, o único golo da partida, na marcação de uma grande penalidade, permitindo ao Benfica passar a somar 35 pontos, mais quatro do que o FC Porto.

Na estreia do novo treinador, o espanhol Pedro Gómez Carmona, o Estoril-Praia somou a segunda derrota consecutiva no campeonato e ocupa o 13.º posto, com 15 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

Veja aqui os vídeos do jogo