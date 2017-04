Benfica vence em Moreira de Cónegos e mantém liderança da I Liga (vídeos)

O Benfica venceu hoje o Moreirense por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos



Os 'encarnados' chegaram ao intervalo já em vantagem, tendo valido o golo apontado pelo avançado internacional grego Mitroglou, aos 42 minutos.

Com esta vitória, o Benfica fecha a jornada na primeira posição com 68 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Moreirense é 16.º com 21, apenas mais um ponto do que o Nacional, primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção.

