Benfica vence em Guimarães e segura terceiro posto

O Benfica venceu hoje em casa do Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que garante aos 'encarnados' o terceiro posto no fecho da ronda.

As 'águias' chegaram a uma vantagem de três golos, com tentos de Jonas (22 minutos), que assim continua destacado na frente dos melhores marcadores com 13 golos, Samaris (76) e Salvio (79), tendo Raphael Martins ainda reduzido (86), para Tallo Jr., no último minuto dos descontos, ainda falhar uma grande penalidade para os vitorianos.

Com esta vitória, o Benfica segura o terceiro posto com 26 pontos, menos um que o Sporting, segundo classificado.