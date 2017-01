Benfica vence em Guimarães e aumenta provisoriamente vantagem para FC Porto

O líder Benfica aumentou hoje provisoriamente para sete pontos a vantagem para o FC Porto, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol



O brasileiro Jonas, aos 19 minutos, e o grego Mitroglou, aos 42, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que, com o quarto triunfo consecutivo no campeonato, passaram a somar 41 pontos, mais sete do que o FC Porto, que joga ainda hoje em casa do Paços de Ferreira.

O Vitória de Guimarães, que interrompeu uma série de três triunfos consecutivos, mantém-se no quinto lugar, com 30 pontos.

Veja aqui os vídeos do jogo