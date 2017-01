Benfica vence em Guimarães e apura-se para fase final da Taça da Liga

O Benfica assegurou hoje a presença na fase final da Taça da Liga de futebol, ao vencer em Guimarães o Vitória local por 2-0, em jogo da terceira jornada do grupo D da prova.



Num encontro em que lhe bastava apenas o empate para garantir a vitória no grupo e consequente apuramento, o Benfica, detentor do troféu, chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com os dois golos a serem anotados por Gonçalo Guedes, aos 34 e 40 minutos.

Na fase final, que vai decorrer entre 25 e 29 de janeiro no Estádio Algarve, o Benfica, que venceu sete das nove edições da prova, vai defrontar o Moreirense numa das meias-finais, enquanto a outra partida colocará frente a frente o Vitória de Setúbal ao vencedor do grupo C, a ser decidido na quarta-feira.