Benfica vence em Chaves com golo de Seferovic nos descontos

Um golo de Seferovic, nos descontos, deu hoje ao Benfica uma vitória por 1-0 no terreno do Desportivo de Chaves, permitindo ao campeão manter-se no topo da I Liga de futebol, após a segunda jornada

O suíço marcou aos 90+2 minutos e permitiu ao Benfica somar a segunda vitória no campeonato - depois do triunfo na estreia, em casa, sobre o Sporting de Braga (3-1) - e permanecer no topo da classificação em igualdade com FC Porto, Sporting e Rio Ave, todos com seis pontos.

A equipa transmontana está na base da tabela, ainda sem pontos, depois ter perdido na primeira ronda com o Vitória de Guimarães (3-2).