Benfica vence Desportivo de Chaves e fica a um ponto do Sporting

O Benfica venceu hoje em casa o Desportivo de Chaves, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a um ponto do Sporting, segundo classificado.

O brasileiro Jonas, com um ‘bis’, aos 13 e 18 minutos, e o português Pizzi, aos 47, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que passaram a ter 46 pontos, menos um do que o Sporting e dois do que o líder FC Porto, que tem menos uma partida disputada.

O Desportivo de Chaves, que não perdia há oito encontros no campeonato, segue no sétimo posto, com 26 pontos.