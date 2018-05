Benfica vence Burinhosa e apura-se para as meias-finais da Taça de futsal

O Benfica qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal em futsal, ao vencer o Burinhosa por 4-2, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A equipa do Burinhosa, finalista da edição do ano passado, ainda sonhou com a passagem, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 2-1, golos de Pimpolho, aos 16 minutos, e de Mateus, aos 17, contra um de Raul Campos (17), mas os 'encarnados', detentores do título, responderam na segunda parte com um 'hat-trick' de Fernandinho (26, 28 e 40).

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar o Sporting, que hoje afastou o Fundão, ao vencer por 4-0, enquanto o Fabril medirá forças com o Modicus, que hoje eliminaram Farense e Sporting de Braga, respetivamente, ambos por 6-2.