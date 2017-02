Benfica vence Arouca e aumenta provisoriamente vantagem sobre o FC Porto (vídeos)

O líder Benfica venceu hoje o Arouca, por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentando provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o FC Porto.



Veja aqui os vídeos da partida.

No terceiro e último encontro sem o treinador Rui Vitória no banco, por castigo, o grego Mitroglou, aos 25 e 35 minutos, e o peruano Carrillo, aos 49, marcaram os golos do Benfica, que terminou a partida reduzido a 10 jogadores, por expulsão do guarda-redes Ederson (42).

Com este resultado, os encarnados passaram a somar 51 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que joga no sábado em casa do Vitória de Guimarães, enquanto o Arouca se mantém provisoriamente no 10.º lugar, com 27.