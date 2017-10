Benfica soma segundo triunfo fora na I Liga, ao bater Desportivo das Aves

Duas grandes penalidades do brasileiro Jonas (29 e 50 minutos), que marcou pela sétima ronda consecutiva e passou a somar 11 tentos, e um golo do suíço Seferovic (50) selaram o triunfo dos ‘encarnados’, que o ‘canarinho’ Defendi encurtou (76).

Com este resultado, o Benfica, que somava três jogos fora sem ganhar, após o 1-0 em Chaves, a 14 de agosto, passou a contar 20 pontos, recolocando-se cinco do líder FC Porto e igualando, provisoriamente, o Sporting no segundo posto.