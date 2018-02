Benfica sobe provisoriamente à liderança da I Liga ao vencer em Portimão

O argentino Cervi, aos seis e 77 minutos, e o sérvio Zivkovic, aos 90+5, marcaram os golos dos tetracampeões, enquanto o brasileiro Felipe Macedo, aos 65, assinou o tento dos algarvios, que, então, empatou a partida.

Com este triunfo, o Benfica assume provisoriamente o primeiro lugar, com 53 pontos, mais um do que o FC Porto, que visita no domingo o Desportivo de Chaves e conta ainda menos um jogo, e mais três do que o Sporting, que recebe o Feirense, enquanto o Portimonense permanece no 11.º posto, com 24.