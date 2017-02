Benfica segura liderança da I Liga com vitória sobre o Nacional (vídeos)

O Benfica segurou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Nacional, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada, um dia depois de o FC Porto ter passado provisoriamente para a frente



No estádio da Luz, em Lisboa, o brasileiro Jonas, com um 'bis' (26 e 35 minutos), e o grego Mitroglou (81) marcaram os golos que recolocaram o tricampeão no caminho dos triunfos, após as derrotas com o Vitória de Setúbal (1-0), na jornada anterior, e com o Moreirense (3-1), na Taça da Liga.

Na classificação, os 'encarnados' passaram a somar 48 pontos repuseram a distância de um ponto para o FC Porto, segundo classificado, que na véspera consolidou a posição com a vitória por 2-1 no 'clássico' com o Sporting, terceiro, agora a 10 pontos do líder. Sem vencer há sete jornadas, o Nacional é penúltimo, com 13 pontos, tantos quanto o Tondela, lanterna-vermelha, com menos um jogo disputado.

