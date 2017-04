Benfica segura liderança da I Liga com empate com o Sporting (vídeos)

O Benfica garantiu hoje a manutenção da liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa do Sporting a um golo em jogo da 30.ª jornada.



Veja aqui os vídeos da partida.

Adrien Silva adiantou os ‘leões’ no marcador aos cinco minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas o sueco Victor Lindelof empatou, aos 66, de livre direto.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 72 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que joga no domingo com o Feirense, e mais oito dos que o Sporting.