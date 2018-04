Benfica reembolsa antecipadamente 37,8 milhões de euros de dívida à Banca

A SAD do Benfica informou esta sexta-feira a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a sua subsidiária Benfica Estádio procedeu ao reembolso antecipado voluntário do valor em dívida de 37,8 milhões de euros do ‘project finance’.

Uma vez que a Benfica Estádio já tinha liquidado uma prestação de 2,5 milhões de euros, conforme estava previsto contratualmente, o montante total de reembolsos realizados ao Novo Banco e ao Millenium BCP ascendeu a 40,3 milhões de euros.

A SAD ‘encarnada’ fez ainda saber que no passado dia 29 de março foi liquidado ao Novo Banco a segunda emissão de papel comercial no montante de 57 milhões de euros, a qual tinha sido subscrita a 29 de setembro de 2017 por um prazo de seis meses, tendo hoje sido formalizado o acordo de cessação do programa de papel comercial.

Após a conclusão deste processo, a Benfica SAD e a Benfica Estádio reduziram em 97,3 milhões de euros o valor da dívida bancária existente junto do Novo Banco e do Millenium BCP, a qual estava refletida no passivo a 31 de dezembro de 2017.

Finalmente, a SAD do Benfica informou a CMVM que foram cedidos, sem recurso, créditos futuros relativos aos proveitos do contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS, que são registados como passivo e associados aos proveitos com a NOS nos prazos normais deste.