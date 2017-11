Benfica perde em Moscovo e está fora das taças europeias

O tetracampeão português Benfica foi esta quarta-feira afastado das taças europeias de futebol de 2017/18, ao perder por 2-0 no reduto do CSKA Moscovo, em encontro da quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Georgi Schennikov, aos 13 minutos, e um autogolo do brasileiro Jardel, aos 56, selaram o adeus dos ‘encarnados’, que somaram o quinto desaire em cinco jogos, no que será, independentemente, do último encontro, a sua pior participação de sempre na prova.

Os ‘encarnados’, que já nem podem seguir para a Liga Europa, continuam sem pontuar, num grupo liderado pelo Manchester United, com 12 pontos, contra nove do CSKA Moscovo e seis do Basileia, sendo que, ainda hoje, os helvéticos recebem os ingleses.