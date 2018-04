Benfica multado pelo Conselho de Disciplina em mais de 11 mil euros

O CD da Federação multou os ‘encarnados’ num total de 11.285 euros, 7.460 referentes a comportamento incorreto dos seus adeptos na visita ao Bonfim (vitória por 2-1), na 29.ª ronda, e 3.825 por utilização de aparelhagem sonora no jogo que perdeu na Luz com o FC Porto (1-0), da 30.ª jornada.

O organismo disciplinar multou ainda o FC Porto em 4.938 euros, num acumulado de várias multas face ao comportamento dos seus adeptos no jogo da 29.ª jornada diante do Desportivo das Aves, que os portistas venceram em casa por 2-0.

O Sporting de Braga também sofre multa pesada do CD, com a visita ao Feirense, em que os 'arsenalistas' empataram a 2-2, a custar 10.520 euros aos cofres do clube, devido ao arremesso de objetos e comportamento incorreto dos adeptos.

No mapa de castigos, o CD informa também que Victor Andrade, do Estoril Praia, foi suspenso por três jogos e multado em 1.148 euros, depois de ter visto cartão vermelho direto na visita ao Portimonense (triunfo por 1-0), com o relatório a mencionar insultos ao quarto árbitro.

Do Belenenses, Sasso foi suspenso por dois jogos, por ver aos 90+8 o cartão vermelho direto na derrota no Restelo com o Sporting (4-3), e Yebda cumprirá um jogo, por expulsão, após acumulação de amarelos, no mesmo jogo.

O FC Porto, que no domingo venceu na Luz (1-0) e assumiu o comando da I Liga, a quatro jornadas do final, não contará na próxima ronda, na qual recebe o Vitória de Setúbal, com o médio Otávio, que frente ao Benfica viu o quinto amarelo.