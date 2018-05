Benfica já recorreu do castigo a Rúben Dias e fala em processo inadmissível

A entrega do recurso foi confirmada à agência Lusa por uma fonte do Benfica, que considerou “todo o processo inadmissível”.

“Processam um castigo a um jogador com uma dualidade de critérios que é evidente em relação a outros casos. Não ouvem o árbitro e o videoárbitro e aplicam o castigo”, disse.

Segundo a mesma fonte, no recurso, o clube chama a atenção para facto de “em todo o campeonato com milhares de jogadores e inúmeros jogos só haver dois jogadores do Benfica castigados [com processos sumaríssimos], Rúben Dias e Samaris”.

“Isto faz pensar que há aqui qualquer coisa de muito estranha. Não é possível em tantos jogos do campeonato só haver dois jogadores da mesma equipa castigados, quando vemos em muitos jogos situações idênticas às que ocorreram”, afirmou a fonte.

O clube da Luz considera estranho que “processos de insultos de jogadores a árbitros estejam na gaveta quando se trata de jogadores do Sporting e do FC Porto”.

O CD da FPF considerou que defesa central agrediu o sportinguista Gelson Martins, no jogo entre as duas equipas disputado no sábado, da 33.ª jornada da Liga portuguesa, que terminou empatado sem golos.

De acordo com o mapa de castigos do CD, Rúben Dias atingiu Gelson Martins “de forma ostensiva e violenta, usando o cotovelo”.

Em setembro, o médio grego Samaris foi castigado com três jogos de suspensão pelo CD da FPF na sequência de um desentendimento com Paulinho, Sporting de Braga, em jogo da Taça da Liga.