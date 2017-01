Benfica goleia Vizela na Taça da Liga e Jonas 'bisa' no regresso aos golos

O Benfica goleou hoje em casa o



Afastado por problemas físicos desde o início da época, o brasileiro, que marcou um dos golos da vitória sobre o Sporting de Braga na Supertaça (3-0), em agosto, foi titular pela primeira vez desde que regressou à competição, fazendo o terceiro e o quarto no Estádio da Luz, aos 57 e 60 minutos. Mitroglou, aos 27, e Lisandro, aos 48, tinham colocado o resultado em 2-0.

Com este triunfo, o Benfica, detentor do troféu, lidera o grupo, com seis pontos, e vais discutir na última jornada a passagem às meias-finais com o Vitória de Guimarães, segundo classificado, com quatro pontos. O Paços de Ferreira é terceiro, com um ponto, e o Vizela, da II Liga, mantém-se a zero.