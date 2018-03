Benfica goleia Marítimo e isola-se no segundo lugar da I Liga

Melhor marcador do campeonato, Jonas chegou aos 30 golos, ao marcar aos 16, 35 e 42 minutos, o último de grande penalidade, num encontro em que o espanhol Grimaldo (22) e o sérvio Zivkovic (81) fizeram os outros dois tentos ‘encarnados’.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 62 pontos, a cinco do líder FC Porto e com mais três do que o Sporting, enquanto o Marítimo, que terminou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Gamboa (57), é oitavo, com 33.