Benfica goleia em Tondela e mantém distância para o Sporting

O Benfica goleou hoje em casa do Tondela por 5-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'encarnados' continuarem a três pontos do Sporting.

Dois golos de Pizzi (17 e 45+1), os seus primeiros da temporada no campeonato, um de Salvio (26) e dois de Jonas (60 e 75), que permite ao avançado brasileiro destacar-se na lista dos melhores marcadores com 18, ditaram a goleada 'encarnada', enquanto Tyler Boyd (75) apontou o tento de 'honra' dos tondelenses.

A vitória permite ao Benfica alcançar o FC Porto no segundo lugar, ambos com 36 pontos - os 'dragões' apenas jogam na segunda-feira, na receção ao Marítimo -, ficando ambos a três pontos do Sporting, que hoje recebeu e venceu o Portimonense por 2-0, enquanto o Tondela é 12.º com 15 pontos.