Benfica ganha e acaba em segundo a I Liga, Sporting perde e fica em terceiro

Na Luz, o avançado brasileiro Jonas, de regresso ao ‘onze’, marcou o golo da vitória, o seu 34.º na prova, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num resultado que não provocou a descida do conjunto de Moreira de Cónegos.

Por seu lado, o Sporting, que só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica, perdeu na Madeira, onde Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, marcaram para os locais e Bas Dost, aos 32, para os ‘leões’.

O Sporting de Braga acabou no quarto lugar, com 75 pontos, ao perder por 1-0 no reduto do Rio Ave, que já garantira o quinto posto e fechou a prova com 51 pontos. O golo foi da autoria de Tarantini, aos 42 minutos.

