Gelson Martins colocou os ‘leões’ em vantagem aos 19 minutos, com o brasileiro Jonas, melhor marcador do campeonato, a fazer o seu 19.º golo na prova, aos 90, na marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Sporting deixou o FC Porto sozinho na liderança, com 42 pontos, mais dois do que os ‘leões’ e mais cinco do que o Benfica.