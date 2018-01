Benfica e Sporting defrontam-se na Luz com FC Porto à espreita

À entrada para a 16.ª jornada, penúltima da primeira volta, ‘dragões’ e ‘leões’ são os únicos invictos e estão no topo da tabela, com 39 pontos, mas vantagem na diferença de golos para os portistas, com as ‘águias’ a três pontos.

Na Luz, a partir das 21:30, o Benfica vai surgir mais pressionado, uma vez que já foi eliminado da Taça de Portugal, da Taça da Liga e das competições europeias, podendo, em caso de derrota, ficar a seis pontos da liderança.

O Sporting, que perdeu em sete das últimas 10 visitas ao terreno do rival, procura a quinta vitória consecutiva na I Liga, cinco dias depois de empatar 1-1 na visita ao Belenenses para a Taça da Liga.

A precoce eliminação na Taça da Liga permitiu aos ‘encarnados’ pouparem vários jogadores na visita ao Vitória de Setúbal (2-2), algo que o Sporting não pode fazer no terreno do Belenenses.

O dérbi vai ter início uma hora e 15 minutos depois de o FC Porto entrar em campo em casa do Feirense, que, na última temporada, empatou duas vezes no Dragão, mas que foi goleado em casa para o campeonato (4-0).

O FC Porto tenta a terceira vitória consecutiva na I Liga e a sexta em todas as competições, perante um Feirense que regressou na última ronda aos triunfos, após sete desaires consecutivos.

Na luta pela Europa, o Sporting de Braga visita o Boavista, o Marítimo recebe o Desportivo de Chaves e o Rio Ave terá a visita do Paços de Ferreira.

Depois de ter saído da zona de despromoção na última jornada, o Moreirense visita o Desportivo das Aves.

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 23 dez:

Vitória de Guimarães – Tondela, 0-1

- Quarta-feira, 03 jan:

Boavista - Sporting de Braga, 18:15

Marítimo - Desportivo de Chaves, 18:15

Desportivo das Aves - Moreirense, 18:15

Feirense - FC Porto, 20:15

Rio Ave - Paços de Ferreira, 20:15

Benfica – Sporting, 21:30

- Quinta-feira, 04 jan:

Vitória de Setúbal - Estoril-Praia, 18:15

Portimonense - Belenenses, 20:15