Benfica é goleado em Basileia e soma segunda derrota na Liga dos Campeões

O Benfica foi hoje goleado em casa do Basileia, por 5-0, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de futebol, sofrendo a segunda derrota na nesta edição da prova.

Michael Lang (02 minutos), Dimitri Oberlin (20 e 69), Ricky van Wolfswinkel (60), de grande penalidade, e Blás Riveros (77) marcaram os golos dos suíços, que impuseram a derrota mais pesada ao Benfica na ‘Champions’.

Com este resultado, os ‘encarnados’ seguem com zero pontos num grupo liderado pelo Manchester United, com seis, mais três do que o Basileia e o CSKA Moscovo, que foi goleado em casa pelos ‘red devils’ por 4-1.