Benfica e FC Porto obrigados a vencer antes do ‘clássico’

O tetracampeão nacional, que persegue um inédito ‘penta’, desloca-se no sábado a Setúbal motivado pela recente subida ao primeiro lugar – pela primeira vez de forma isolada -, mas terá de contar com a tradicional oposição dos sadinos, ampliada pelo facto de ainda estarem envolvidos na luta pela manutenção.

O FC Porto também vai defrontar no domingo uma equipa em posição delicada, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, mas terá a vantagem de o fazer em casa, onde procurará recuperar da derrota por 2-0 sofrida na segunda-feira frente ao Belenenses, que lhe custou o comando da prova.

Com um ponto de vantagem sobre o FC Porto, o Benfica está proibido de repetir o resultado do único jogo disputado em Setúbal nesta época (2-2, para a Taça da Liga), para poder apresentar-se no Estádio da Luz na liderança da Liga, no domingo seguinte, sem depender de um deslize do rival portuense frente ao Aves.

Os pressupostos daquela partida não se repetirão no próximo sábado (o Benfica já estava virtualmente eliminado da prova e alinhou com uma autêntica ‘equipa b’) e os dois outros embates realizados nesta temporada saldaram-se por triunfos categóricos dos ‘encarnados’: 2-0 para a Taça de Portugal e 6-0 na primeira volta da Liga.

Sem jogadores suspensos e com apenas um lesionado, o médio Krovinovic, a equipa treinada por Rui Vitória deverá contar com forte apoio dos adeptos no reduto do Setúbal, 13.º colocado, cinco pontos acima da zona de despromoção, e com o acerto do avançado Jonas, melhor marcador da competição, com 33 golos.

Sérgio Conceição também tinha ficado com o panorama clínico mais desanuviado, mas vários jogadores que recuperaram de lesões estão longe da melhor forma e o FC Porto sofreu um duro revés com a lesão grave de Danilo, uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda, anunciada na quarta-feira pelos ‘dragões’.

O treinador da equipa portuense continua ainda privado de Corona e Marega, melhor marcador da equipa na Liga, com 20 golos, e tem o influente defesa-central Filipe em risco de suspensão para o ‘clássico’, caso receba um cartão amarelo nesta jornada, tal como acontece com os benfiquistas Jardel e Fejsa.

O central Marcano, ausência muito notada no Restelo, devido a suspensão, também deverá regressar ao ‘onze’ do FC Porto para a receção ao Aves, equipa que venceu em nove dos 10 confrontos anteriores, tendo empatado apenas um, precisamente o último, na 12.ª jornada (1-1).

Sem perspetivas de lutar pelo título – posição assumida pelo treinador Jorge Jesus após a derrota por 1-0 em Braga -, o Sporting mantém-se na corrida pelo segundo lugar, mas não terá tarefa fácil na receção ao Paços de Ferreira, que há três rondas impôs o primeiro desaire ao FC Porto na Liga.

A seis pontos de distância do Benfica (que receberão na penúltima jornada) e a cinco do FC Porto, os ‘leões’ terão pela frente uma equipa pacense ainda a lutar pela manutenção, em igualdade pontual com o Setúbal, apenas três dias após o embate com o Atlético de Madrid, para a Liga Europa.

O Sporting de Braga, que reduziu para apenas um ponto o atraso em relação ao Sporting, ao impor-se aos lisboetas na ronda anterior, procura manter viva a luta pela terceira posição, na visita ao reduto do Feirense, 17.º posicionado e primeira equipa abaixo da ‘linha de água’.

Com menos um ponto do que o Feirense, o lanterna-vermelha Estoril Praia recebe o Marítimo, envolvido no duelo pelo quinto lugar – que poderá proporcionar o acesso às competições europeias – com o Rio Ave, adversário do Vitória de Guimarães na sexta-feira, no jogo de abertura da jornada.