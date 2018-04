Benfica e FC Porto defrontam-se em clássico crucial na luta pelo título

O Benfica e o FC Porto, separados por um ponto no topo da liderança da I Liga portuguesa de futebol, defrontam-se, no domingo, num clássico da 30.ª jornada que pode ser crucial na atribuição do título.

Em caso de triunfo, as ‘águias’ passariam a ter quatro pontos de avanço, uma ‘almofada’ de algum conforto, em especial porque ainda visita o Sporting, na penúltima jornada, enquanto os ‘dragões’ recuperariam a liderança, que perderam há duas rondas.

Na melhor fase da época, o Benfica soma nove vitórias consecutivas e ‘roubou’ a liderança aos ‘dragões’, que vêm de duas derrotas consecutivas como visitantes, as duas primeiras no campeonato.

Jonas, melhor marcador do campeonato, falhou a partida com o Vitória de Setúbal, depois de ter tido dores nas costas durante o aquecimento, mas o seu substituto, o mexicano Raul Jiménez, esteve à altura, ao marcar os dois golos do triunfo (2-1).

No FC Porto, o treinador Sérgio Conceição tem mais dúvidas, com Marega e Corona ainda a recuperarem de lesões, o que limita as opções ofensivas.

Os ‘dragões’ não perderam nas três últimas visitas há Luz para a I Liga, somando dois empates e um triunfo, em fevereiro de 2016, naquela que foi a última derrota dos ‘encarnados’ em casa para o campeonato.

Já depois do clássico, o Sporting, terceiro, a seis pontos dos tetracampeões, visita a casa do Belenenses, 11.º classificado, onde Benfica (1-1) e FC Porto (2-0) já perderam pontos esta temporada.

Os ‘leões’, que hoje defrontam o Atlético de Madrid, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, estão a atravessar um período conturbado, que se iniciou exatamente após a derrota em dos ‘colchoneros’, por 2-0, com críticas do presidente Bruno de Carvalho a alguns jogadores.

Grande parte dos futebolistas do plantel insurgiram-se contra estas críticas, o que levou Bruno de Carvalho a ameaçar com suspensões e processos disciplinares.

Contudo, o treinador Jorge Jesus pôde chamar todos os jogadores para o encontro com Paços de Ferreira, da última ronda e que terminou com uma vitória por 2-0.

A três pontos do Sporting está o Sporting de Braga, que visita na sexta-feira o Paços de Ferreira, 15.º classificado, quatro pontos acima da zona de manutenção.

Os bracarenses interromperam na jornada anterior uma série de sete vitórias consecutivas, ao empatarem em casa do Feirense (2-2).

A luta pelo quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Europa, parece reduzida a Rio Ave e Marítimo, empatados com 43 pontos, e que recebem, respetivamente, o Moreirense (13.º) no domingo e o Tondela (12.º) na segunda-feira.

Na luta pela manutenção, o Desportivo das Aves, 16.º e primeiro conjunto acima da ‘linha de água’, recebe o Feirense, 17.º e a um ponto dos adversários desta ronda.

Igualmente no sábado, às 16:00, o Estoril Praia, último classificado, a dois pontos da zona de ‘salvação’, visita o tranquilo Portimonense, 10.º.

A seis pontos do quinto lugar, Boavista (sétimo) e Desportivo de Chaves (oitavo) defrontam-se no sábado, horas antes de Vitória de Guimarães (nono) e Vitória de Setúbal (14.º) se defrontarem na ‘Cidade Berço’.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 abr:

Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 14 abr:

Portimonense – Estoril Praia, 16:00 (Sport TV)

Desportivo das Aves - Feirense, 16:00 (Sport TV)

Boavista - Desportivo de Chaves, 18:15 (Sport TV)

Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 15 abr:

Marítimo - Moreirense, 16:00(Sport TV)

Benfica - FC Porto, 18:00 (BTV)

Belenenses – Sporting, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 16 abr:

Rio Ave – Tondela, 20:00 (Sport TV)