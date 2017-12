Benfica despede-se da Taça da Liga com empate, Vitória de Setúbal segue em frente

O Benfica despediu-se hoje da Taça da Liga com um empate 2-2 no terreno do Vitória de Setúbal, que à partida para a última jornada do Grupo A já tinha assegurado presença nas meias-finais.

No Estádio do Bonfim, o Vitória foi para o intervalo na frente do marcador, com golos de Vasco Fernandes (30 minutos) e Pedro Pinto (38), mas o Benfica igualou na segunda parte, através de Seferovic (51) e Ruben Dias (58), somandoo terceiro empate nesta fase.

A equipa de José Couceiro concluiu o grupo com sete pontos, enquanto o Benfica ficou no segundo lugar, com três, mais um do que Portimonense e Sporting de Braga. Além do Vitória de Setúbal, também o Sporting está qualificado para a 'final-four', que se realiza em Braga, entre 23 e 27 de janeiro.