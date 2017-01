Benfica apura-se para as 'meias' da Taça de Portugal com goleada sobre Leixões (vídeos)

O Benfica qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, depois de golear em casa o Leixões, da II Liga, por 6-2, regressando três épocas depois a esta fase



O grego Mitroglou foi a figura do triunfo ‘encarnado’, ao fazer um ‘hat-trick’, (60, de grande penalidade, 71 e 90+1), com Pizzi (21 minutos), André Almeida (31) e o brasileiro Jonas (38) a marcarem os restantes golos do campeão nacional, enquanto o brasileiro Porcellis (44 e 67) fez os dois tentos do 20.º classificado do segundo escalão.

Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, o Benfica vai defrontar o Estoril-Praia, que afastou a Académica, igualmente da II Liga, por 2-1.

Veja aqui os vídeos do jogo