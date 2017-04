Cerca de 18.297 beneficiários açorianos receberam em março o RSI

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) baixou em março, chegando agora a quase 213 mil pessoas, menos 1.135 do que em fevereiro, mas mais 7.776 do que em março de 2016.



De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, divulgados hoje, no mês de março 212.869 pessoas recebera o RSI, menos 0,5% do que em fevereiro, mas ainda assim mais 3,8% quando comparado com o período homólogo.

As estatísticas da Segurança Social mostram que a maior parte dos beneficiários do RSI concentram-se nos distritos de Porto (62.145), Lisboa (35.201) e Setúbal (18.479), logo seguido da Região Autónoma dos Açores (18.297).

Olhando para o número de famílias beneficiárias, a tendência é semelhante, havendo registo de 95.482 agregados a receber RSI em março, menos 541 (-0,56%) do que em fevereiro, mas mais 1.916 (+2%) do que em comparação com o período homólogo.

Também no global do país, a maior parte das famílias estão nos distritos do Porto (27.614), Lisboa (16.508) e Setúbal (8.154).

O valor médio por beneficiário sofreu um ligeiro aumento entre fevereiro e março, passando de 112,97 euros para 113,09 euros, ainda assim abaixo dos 115,69 de março de 2016.

Já entre as famílias, o valor médio baixou de 257,14 euros em fevereiro para 256,71 em março, um valor 4,34 euros abaixo do valor médio de março do ano passado.