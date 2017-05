Belenenses vence Sporting por 3-1, em Alvalade (vídeos)

O Belenenses venceu hoje o Sporting por 3-1, em encontro disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, colocando um ponto final numa série de sete derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol



A formação ‘leonina’, que se despediu matematicamente do título, adiantou-se aos 52 minutos, por Bruno César, mas os ‘azuis’ responderam, com tentos de Abel Camara, aos 65, de penálti, Dinis Almeida, aos 84, e Gonçalo Silva, aos 88.

Na classificação, o Sporting manteve-se no terceiro posto, com 67 pontos, contra 75 do líder Benfica (jogo hoje em Vila do Conde, com o Rio Ave) e 73 do FC Porto, enquanto o Belenenses continua em 13.º, agora com 35.

