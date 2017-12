O Belenenses e o Paços de Ferreira empataram hoje a um golo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambos os conjuntos a interromperem uma série de três derrotas consecutivas no campeonato.

O português Pedrinho colocou o Paços de Ferreira em vantagem aos 44 minutos, com o argelino Hassan Yebda a empatar aos 81.

Com este empate, o Belenenses manteve o 10.º lugar, com 17 pontos, mais quatro do que o Paços de Ferreira, que é 14.º posicionado.