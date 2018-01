BE leva ao parlamento dos Açores proposta contra encerramento dos CTT na Calheta

Na sequência de uma concentração à porta da estação dos CTT da Calheta, promovida pelo partido, o deputado insular António Lima, em declarações aos jornalistas, considerou que “esta estação não pode fechar”.

Na concentração, o deputado do Bloco referiu que a estação “presta um serviço essencial, não só à população da freguesia de São Pedro, mas a todas as pessoas que vivem e trabalham em Ponta Delgada.”

Para o BE/Açores, que contou na concentração na ilha de São Miguel com a presença do presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, utentes daquele posto dos CTT, assim como com Santos Narciso, do movimento que está a promover um abaixo-assinado contra o encerramento desta estação, o fecho fará com que a “sobrelotação que se verifica nas restantes duas estações de Ponta Delgada venha a piorar”.

“Toda a gente percebe que esta estação não pode encerrar. Gostaríamos de ver todas as entidades públicas contra o encerramento, incluindo a câmara municipal, que ainda não se pronunciou sobre esta questão”, lamentou o deputado do BE.

António Lima considerou que a privatização dos CTT “foi um erro, que levou a uma profunda degradação do serviço, assim como a despedimentos e encerramento de balcões”, daí que defenda que a empresa deve voltar ao controlo público.