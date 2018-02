"BE defende que refeições voltem a ser cozinhadas nas escolas" é a manchete deste sábado do Açoriano Oriental.

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vai apresentar projeto de resolução a recomendar ao Governo que, no próximo ano letivo, dê condições às escolas para confecionarem as refeições, revela o matutino.

O destaque fotográfico vai para a Grande Rota dos Baleeiros em circuito mundial.

São ainda destaques de Primeira Página: "Eliminação de entrevista não agrada a sindicatos", "Professores da UAc queixam-se de falta de condições", "Condomínio condenado por morte de jovem" e "Crianças de várias pediatrias contam história da Marinha".

No desporto a atenção vai ainda para Rodrigues que está confirmado no Rali Serras de Fafe.