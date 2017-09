BE defende nova estratégia para os resíduos sólidos urbanos em Ponta Delgada

O candidato do BE à Câmara Municipal de Ponta Delgada, Kol de Carvalho, reivindicou uma nova estratégia para os resíduos sólidos urbanos, que passe, entre outras medidas, pelo reforço dos ecopontos no concelho.





"A Câmara Municipal de Ponta Delgada precisa, tal como a ilha de São Miguel, de uma nova estratégia para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos", declarou à agência Lusa o candidato independente.

O cabeça de lista foi hoje em campanha, de forma simbólica, a uma das principais artérias da baixa de Ponta Delgada, junto a um ecoponto que "está sempre cheio e a deitar fora lixo", uma situação que se "agudiza com a pressão turística".

Kol de Carvalho defendeu um reforço dos ecopontos, que devem estar "convenientemente higienizados", devendo a recolha do lixo ser feita diariamente, a par da extensão da recolha dos resíduos porta-a-porta, uma proposta do BE que foi aprovada na Assembleia Municipal de Ponta Delgada e que "não foi posta em prática".

O candidato quer gerar uma educação ambiental no maior concelho dos Açores que vise a criação de um espaço que seja sustentável.

"Pretende-se impor uma educação ambiental no sentido de transformar Ponta Delgada numa cidade sustentável ambientalmente", disse.

Para o candidato do BE, torna-se imperioso rever o projeto de incineração, da responsabilidade da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, uma iniciativa que aquela força política é "frontalmente contra".

"O projeto da incineradora, por exemplo, contemplou a queima de pneus, na ordem das centenas de toneladas. Trata-se de um material perfeitamente reciclável e, portanto, este projeto é absolutamente contra o ambiente", afirmou.

O candidato, que está otimista quando ao resultado do BE domingo, apontou como meta o reforço da representação do BE no município de Ponta Delgada.

São candidatos à Câmara de Ponta Delgada, para além de Kol de Carvalho, o atual presidente, José Manuel Bolieiro (PSD), Vítor Fraga (PS), Bruna Almeida (CDS-PP/PPM), Kol de Carvalho (BE), Rui Teixeira (CDU), Pedro Neves (PAN) e José Azevedo (Livre).