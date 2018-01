BE critica "incoerência" do PS quanto ao fecho dos CTT da Calheta

O Bloco de Esquerda lamenta que o PS tenha chumbado a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que pedia ao Governo Regional, suportado pela maioria socialista, que agisse no sentido de evitar o encerramento do balcão dos CTT na Calheta, em Ponta Delgada.

Num comunicado enviado a este jornal, o BE dá conta da convicção de que a posição dos socialistas é definidora da sua "incoerência" e contrastante com a atitude tomada pelos vereadores do PS, que, em reunião da Câmara Municipal de Ponta Delgada, apresentaram uma proposta que recomendava ao presidente da autarquia uma ação determinada contra o encerramento daquela estação de correios.



“Não posso compreender como é que o PS acha que a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem o dever de atuar no sentido de impedir o fecho da estação, mas acha que o Governo Regional não tem qualquer responsabilidade e nada pode fazer. É incompreensível”, assinalou o deputado António Lima no debate parlamentar, sendo citado na mesma nota partidária.



O BE recorda que "a proposta do BE, chumbada pelo PS, pretendia ainda que o parlamento se pronunciasse contra o encerramento da lojas dos CTT da Calheta e contra o plano de reestruturação apresentado pelos CTT que irá traduzir-se em despedimentos e degradação do serviço público postal".