BE/Açores diz que PS reproduz na região "privatizações danosas" da direita

A mensagem do partido surge numa nota resultante da reunião da Comissão Coordenadora Regional do BE/Açores, que decorreu em Ponta Delgada, órgão dirigente do Bloco de Esquerda nos Açores que abordou "as duas privatizações que estão em marcha pelas mãos do Governo Regional".

No que diz respeito à alienação de 49% da companhia aérea Azores Airlines, o Bloco advoga "que o facto de a região deixar de ter controlo sobre esta empresa essencial coloca em causa a mobilidade da população", e, além disso, o executivo regional "perde um instrumento de intervenção na economia e uma atividade potencialmente lucrativa".

Também abordada pelo Bloco no encontro de hoje foi a concessão do porto da Praia da Vitória, lembrando os dirigentes açorianos do partido que as intenções de privatizar o porto e parte da Azores Airlines "acontecem no mesmo momento em que se fazem sentir as consequências negativas da privatização dos CTT".