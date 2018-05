BE/Açores dá "boas-vindas" ao Governo da região a debate sobre precariedade laboral

O Bloco de Esquerda (BE) deu as "boas-vindas" ao Governo dos Açores por trazer à discussão preocupações que o partido tem levado recorrentemente a debate, como a questão do combate à precariedade laboral.

“Aquilo que fazemos é dar as boas vindas ao Governo Regional ao debate sobre a gestão partilhada do nosso mar e que nós já iniciámos ainda o mês passado. E a estes dois debates damos de facto as boas-vindas ao Governo Regional porque temos tido imensas propostas sobre esta matéria”, afirmou o deputado do BE António Lima, em declarações à agência Lusa.

O deputado regional do BE comentava o discurso do presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, nas celebrações do Dia da Região Autónoma dos Açores, na ilha do Pico.

O parlamentar salientou que o presidente do Governo açoriano abordou “dois assuntos que são muito caros ao Bloco de Esquerda”, vincando que um deles diz respeito à precariedade laboral.

“O BE ainda a semana passada apresentou uma proposta no sentido de garantir que os apoios concedidos às empresas públicas se refletem na criação de emprego estável”, lembrou, salientando a necessidade de promover medidas legislativas de combate à precariedade laboral.

No discurso do presidente do Governo dos Açores, o deputado António Lima evidenciou ainda a abordagem de Vasco Cordeiro à questão do mar.

O chefe do executivo açoriano anunciou que será apresentado pelo executivo no parlamento da região um texto pedindo a aprovação, para envio para a República, da alteração da lei de bases da gestão do mar.

Vasco Cordeiro disse que “até ao final do próximo mês de julho, o Governo dos Açores dará entrada no parlamento dos Açores de uma anteproposta de lei de alteração à Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, a qual, uma vez aprovada, deverá ser enviada à Assembleia da República a fim de ser corrigido o que interessa corrigir para salvaguarda do interesse dos Açores e dos açorianos”.

O deputado do BE sublinhou ainda o facto de Vasco Cordeiro ter também destacado "a importância do mar no desenvolvimento dos Açores", mas recordou que, "no mês em abril", o BE apresentou também a sua proposta.