Batalha das Limas leva centenas de 'guerreiros' à Avenida

A tradicional Batalha das Limas voltou a levar esta tarde centenas de 'guerreiros da água' à Avenida Infante D. Henrique, em Ponta Delgada, com destaque para as oito equipas que trouxeram nove camiões para o 'cenário de guerra'.



O bom tempo ajudou a tornar menos dolorosa a molha da cabeça aos pés que a Batalha das Limas sempre proporciona a quem nela participa ativamente. Do alto dos camiões ou apeados, os 'guerreiros da água' equiparam-se a rigor com o indispensável capacete, impermeável e, muitas vezes, fato de mergulho, verdadeiras 'armaduras' contra os milhares de sacos com água e ainda algumas tradicionais limas em parafina que constituem as munições desta batalha muito peculiar.

“A Batalha das Limas é como um antidepressivo para o resto do ano”, afirma Ricardo Possidónio, capitão da equipa “Sempre Presentes” - a única com dois camiões este ano na Avenida - e que tem este nome por reunir alguns dos elementos que há mais tempo participam na Batalha das Limas.

Os "Sempre Presentes" chegaram mesmo a ser o único camião na Avenida, antes da Câmara Municipal de Ponta Delgada começar a apoiar o evento e a fazer renascer esta tradição muito particular do Carnaval micaelense. *

