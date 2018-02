Batalha das Limas é cada vez mais atração turística em Ponta Delgada

Já são claramente mais os espectadores do que os guerreiros na tradicional Batalha das Limas, que esta tarde e debaixo de um sol radioso garantiu mais uma monumental molha carnavalesca no 'palco' da Avenida Infante D. Henrique, em Ponta Delgada.

Sete equipas com oito camiões foram, como sempre, os grandes animadores de uma festa, onde não faltaram os corajosos guerreiros apeados e muitos franco-atiradores de água.

Esta é uma típica folia do Carnaval micaelense à qual se juntam cada vez mais turistas no meio de muitos açorianos, que nos largos passeios das Portas do Mar, assistem de bancada à Batalha das Limas e não se livram mesmo de algum 'fogo amigo', leia-se saco ou balão de água a rebentar em cheio no telemóvel ou na máquina fotográfica com que se procurava uma recordação única para mostrar aos amigos nos seus países ou para partilhar nas redes sociais.

Não há melhor promoção turística do que a genuína e vivida no meio da população e da cultura local. *





*Leia a reportagem completa sobre a Batalha das Limas e veja as fotos no jornal Açoriano Oriental de quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018.