Bastonário da Ordem dos Advogados de visita aos Açores

Na ilha do Faial, o homenageado com a Medalha dos 35 anos de Advocacia será José António Bernardo Maciel e na Terceira será entregue a medalha dos 35 anos de Advocacia a Jorge Valadão dos Santos.

Os encontros decorrem no âmbito da iniciativa 'Bastonato de Proximidade' e "visam conhecer a realidade insular da prática da advocacia e partilhar a actividade desenvolvida pelo Conselho Geral da OA", dá conta uma nota de imprensa da Ordem.

O Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, está de visita aos Açores e vai reunir-se com os advogados das diversas ilhas do arquipélago, entre segunda e quarta-feira.

