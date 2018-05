Basquetebolista Sasa Borovnjak renova contrato com FC Porto até 2020

O basquetebolista sérvio Sasa Borovnjak, melhor jogador da liga portuguesa em 2016, prolongou o seu contrato com o FC Porto até 2020, anunciou esta quarta-feira o clube em comunicado no seu sítio na internet.

O poste sérvio, que cumpre a segunda temporada nos ‘dragões’, chegou a Portugal em 2015, para o Lusitânia dos Açores, após jogar nos espanhóis do Gran Canaria, tendo assinado pelo FC Porto no ano seguinte.

Esta época, o atleta sérvio disputou 44 jogos ao serviço dos portistas e alcançou uma média de 16,3 pontos por jogos na liga portuguesa, sendo o segundo jogador mais eficaz da temporada em lançamentos de dois pontos, com 68% de acerto.

Na sua carreira profissional, Sasa Borovnjak conta com uma Supertaça de Portugal, em 2016, e o prémio de melhor jogador da Liga Portuguesa de Basquetebol, também na época de 2016.

O sérvio junta-se, assim, ao colega de equipa Will Seehey, que no final de abril já havia renovado contrato por duas épocas com o clube portista.