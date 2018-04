Bas Dost renuncia à seleção holandesa

O futebolista holandês do Sporting Bas Dost disse esta terça-feira que não está disponível para voltar a representar a seleção da Holanda, na qual sente que “simplesmente não funciona”, em entrevista ao jornal holandês AD Sport.

O avançado holandês, de 28 anos, admitiu ter-se sentido “destruído durante uma semana” após o último compromisso internacional, em março, no qual jogou 66 minutos frente à Inglaterra (derrota por 1-0) e foi suplente não utilizado contra Portugal.

“Nunca correu bem com a seleção, por qualquer motivo. Cheguei ao momento em que tenho de dizer ‘até aqui e não mais longe’. Simplesmente não funciona”, acrescentou.

Depois de se estrear em 2015 pela ‘laranja’, Dost alinhou em 18 jogos pela equipa principal do seu país, com apenas um golo marcado, numa vitória sobre o País de Gales (3-2), num particular.

Segundo o antigo jogador de Wolfsburgo e Heerenveen, a decisão foi “discutida com pessoas próximas” e, tendo sido já “pensada há bastante tempo”, é final, mesmo que seja “difícil de perceber porque é que nunca resultou”.

“Na semana antes do jogo com a Inglaterra, fiz uma assistência e marquei um golo contra o Rio Ave [vitória caseira por 2-0]. Se compararem esse jogo com a partida internacional, vão ver um jogador completamente diferente”, justificou.

O avançado chegou ao Sporting em 2016, proveniente dos alemães do Wolfsburgo, e desde então apontou 68 golos em 84 jogos oficiais pelos ‘leões’, incluindo 59 tentos em 57 jogos na I Liga.