Bas Dost apesar de "chocado" mostra-se "orgulhoso da equipa"

O avançado holandês do Sporting Bas Dost mostrou-se esta quinta-feira “orgulhoso da equipa”, agradecendo o apoio dos “verdadeiros adeptos” do clube, no seguimento dos incidentes ocorridos terça-feira na Academia de Alcochete.

Apesar de reconhecer que ainda está “chocado” com o ato de violência contra a equipa levado a cabo por cerca de 50 alegados adeptos do clube, Bas Dost mostrou-se “feliz pela reação dos verdadeiros adeptos”.

“Isso significa muito para mim! Além disso, estou orgulhoso da forma como a minha equipa lidou com esta situação difícil. Isso mostra a força do nosso grupo. Estou tão orgulhoso desta equipa. Vamos ultrapassar isto juntos!”, pode ler-se no comunicado publicado na sua página do Facebook, em português e em inglês.

Bas Dost foi um dos vários jogadores agredidos na Academia do Sporting, em Alcochete, na terça-feira, tendo ficado com ferimentos na cabeça e nas pernas.

Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, que vai disputar, no domingo, com o Desportivo das Aves, a equipa de futebol do Sporting foi atacada por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores.

A GNR deteve 23 dos atacantes e as reações de condenação do ataque foram generalizadas e abrangeram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Entretanto, já hoje, nove dos 23 arguidos pelos incidentes ocorridos na Academia de futebol do Sporting decidiram prestar declarações, informou o tribunal do Barreiro.