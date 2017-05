Barracas das festas do Senhor Santo Cristo mantêm-se abertas até sábado

Os espaços de comes e bebes das festas do Senhor Santo Cristo mantêm-se contudo abertos, na sua maioria, até ao próximo sábado.



As festas em homenagem ao Senhor Santo Cristo terminam hoje.

Assim de acordo com o programa, às 17h00, a festa é a abertura do bazar, e logo depois, pelas 18h00, dá-se o encerramento das festas, com uma Solene Celebração em honra da Madre Teresa d’Anunciada, presidida pelo Reitor do Santuário.



A partir das 21h30, toma lugar o arraial e concerto proporcionado pela Banda da Zona Militar dos Açores. Por ser o último dia, é esperada uma enchente de pessoas na cidade de Ponta Delgada.