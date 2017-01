Bares noturnos e padarias inspecionados em fevereiro

Na edição desta terça-feira, o destaque é para o anúncio da Delegação de Saúde de que está a preparar uma ação de fiscalização a bares noturnos e a padarias do concelho de Ponta Delgada



Na capa, a imagem é reservada às cerimónias fúnebres de Mário Soares, numa edição onde o jornal republica a última entrevista ao antigo Presidente da República, dada em 2005.

As propostas do candidato a Bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, o arranque do julgamento de uma rede de tráfico de droga, assim como as conclusões de um estudo sobre envelhecimento e o projeto de turismo local de dois jovens que estão a recuperar casas tradicionais no centro histórico da Ribeira Grande são outros dos destaques da primeira página de hoje.

O Desporto faz chamada na capa para "o melhor do mundo", segundo a FIFA.