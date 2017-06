Banco de Portugal garante que Popular integrado no Santander opera com normalidade

O Banco de Portugal assegurou hoje em Lisboa que a filial portuguesa do Banco Popular espanhol continua a operar "com total normalidade" e "protege as poupanças confiadas", passando a integrar o Grupo Santander.



A venda do Banco Popular Espanhol ao Banco Santander “não implica qualquer alteração na atividade do banco português, que continua a operar com total normalidade, agora integrado num novo grupo bancário”, informa o Banco de Portugal em comunicado. Por outro lado, esta solução não contempla financiamento por parte de organismos nacionais e “protege as poupanças confiadas ao Banco Popular Portugal, assegura a continuidade dos serviços prestados em Portugal e do financiamento à economia”. O Banco de Portugal conclui que a solução preserva “a estabilidade do Banco Popular Portugal” e contribui para “a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro português”.