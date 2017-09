Azores Airlines Pro começa hoje

A nona edição do Azores Airlines Pro, prova de qualificação ao mundial de surf, arranca na terça-feira na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, com 144 inscritos de 17 nacionalidades.





Vasco Ribeiro, o melhor português no circuito de qualificação para o mundial da modalidade, e Jácome Correia estão diretamente apurados para a segunda ronda, sendo que fazem parte do grupo de seis portugueses que estarão presentes na prova açoriana.

"Um bom resultado, seria pelo menos os quartos de final, antes disso não é propriamente um bom resultado e portanto vou tentar dar o meu melhor, eu gosto muito de estar aqui nos Açores, é um sitio que me sinto bem as ondas são ótimas, é mesmo muito bom e portanto é fazer o que tenho vindo a fazer e esperar que as coisas corram bem", disse Vasco Ribeiro à margem de uma conferência de imprensa que decorreu esta tarde no Santa Bárbara Eco-Beach Resort.

Além de Vasco Ribeiro, também o açoriano Jácome Correia marcou presença na apresentação do Azores Airlines Pro 2017, etapa do circuito mundial de surf masculino da World Surf League, onde participa pela quarta vez.

"O ano passado sinto que foi a minha melhor prestação aqui neste campeonato e este ano gostava de fazer melhor, o ano passado estive quase a passar um heat (eliminatória) este ano queria mesmo passar um heat pelo menos e mostrar o meu surf. Tenho trabalho o ano todo e quero mostrar o que tenho feito", admitiu Jácome Correia.

A prova açoriana de qualificação ao mundial de surf regressa este ano à Praia de Santa Bárbara, depois de no ano passado ter decorrido na Praia do Monte Verde, também na Ribeira Grande, sendo que este ano esteve interdita a banhos devido à má qualidade da água.

"O facto de este ano o evento se localizar neste espaço tem a ver, como foi público, com a contaminação das águas nas zonas do Monte Verde. Um problema que foi identificado e que, segundo as últimas análises, já está ultrapassado, mas por precaução quisemos que viesse para esta praia", disse o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande aos jornalistas.

Alexandre Gaudêncio assegurou ainda que no concelho nortenho da ilha de São Miguel é fácil "deslocalizar o evento", tendo em conta que a Ribeira Grande é conhecida por ter praias com um grande "potencial ao nível de ondas", assegurando que já existe o registo "oficial" da "marca" "Ribeira Grande- Capital do Surf".

O diretor regional do turismo destacou o impacto que a prova de surf tem para promover os Açores a nível nacional e internacional.

"Estão garantidos os argumentos para sete dias de pura magia e emoções fortes nas ondas da praia de Santa Bárbara arriscando-me a prever desde já o maior sucesso desportivo e assim a pretendida promoção da prova a nível nacional, internacional com os respetivos ganhos de notoriedade para o destino Açores que justificam o apoio concedido pelo Governo Regional dos Açores", disse.

A nona edição do Azores Ailines Pro arranca esta terça-feira e termina no próximo domingo e conta com a inscrição de 144 atletas de 17 nacionalidades destacando-se a presença sobretudo de surfistas americanos, brasileiros, australianos, franceses e espanhóis.