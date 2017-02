Azores Airlines passa a voar duas vezes por semana para Barcelona

A Azores Airlines vai passar a assegurar, a partir de 29 de março, duas ligações semanais Açores/Barcelona/América do Norte, que representam 29 mil lugares oferecidos em 2017, disse à Lusa o presidente do grupo SATA.



"Vamos iniciar esta operação a 29 de março, com duas frequências semanais que representam 764 lugares oferecidos, o que, em 2017, serão mais de 29 mil lugares", declarou Paulo Menezes.

O presidente do conselho de administração da SATA afirmou que a rota com Barcelona contempla ligações a Ponta Delgada e Boston, nos EUA, mas vai permitir outras conexões ao Canadá, a Toronto, ou Cabo Verde, eventualmente, bem como Canárias ou Madeira.

O responsável referiu que em 2018 vão ser incrementadas as frequências, durante o verão, perfazendo-se um total de cerca de 46 mil lugares.

"Esperamos que haja a reconfirmação dos estudos que a SATA fez e que venhamos a ter, efetivamente, a procura que desejamos para esta rota", disse o responsável pelo universo SATA.

Paulo Menezes afirmou que o grupo SATA está a "consolidar com esta rota" o plano estratégico 2015-2020, transformando os Açores num 'hub' que liga os EUA e o Canadá ao continente e à Europa, bem como aos arquipélagos da Macaronésia como as Canárias, Madeira e Cabo Verde.

"Tem-se verificado que esta rota tem muita procura e esperamos desenvolver uma operação que tenha bastante retorno", afirmou.

O presidente da SATA referiu que em junho se pretende abrir a rota com Cabo Verde, também com duas frequências semanais, ligando-se os EUA e Canadá, através dos Açores.

No lançamento da rota com Barcelona, hoje, naquela cidade espanhola, o Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, citado por uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, destacou a importância da Azores Airlines, não só por assegurar a acessibilidade ao arquipélago, mas também por se afirmar como "uma das principais entidades exportadoras dos Açores".

Vítor Fraga afirmou que o grupo SATA atingiu em 2016 "um volume de exportações de cerca de 80 milhões de euros".

O titular da pasta dos Transportes referiu que a Azores Airlines tem estado atenta às novas oportunidades que vão sendo concretizadas, como a nova ligação hoje apresentada que, segundo Vítor Fraga, vai "contribuir, não só para o desenvolvimento de fluxos turísticos entre as duas regiões, mas também para a proximidade entre os dois povos".

Na sua intervenção, Vítor Fraga manifestou a convicção de que a ligação Açores/Barcelona/América do Norte "será um sucesso, potenciando o desenvolvimento de outras ligações dos Açores para outros destinos", destacando o mercado norte-americano.